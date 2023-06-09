Тодоренко пожаловалась на сына, который красит губы цветной помадой
Блогер Регина Тодоренко рассказала пожаловалась на поведение старшего сына, воспользовавшегося ее помадой.
Регина Тодоренко и Владислав Топалов продолжают активно заниматься воспитанием своих наследников. Недавно блогер рассказала поклонникам в социальных сетях, что увидела к гримерке свою помаду, которая была испорчена.
«Сын красил губы моей любимой помадой», — объяснила Тодоренко и сопроводила публикацию смеющимися эмодзи.
Тодоренко и Топалов состоят в браке с 2018 года. У звездной пары двое общих детей — сыновья Михаил и Мирослав.