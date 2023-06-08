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Певица Ханна объяснила, зачем училась на экономическом факультете

Певица Ханна в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что в молодости поступила на экономический факультет ради спокойствия своих бабушки и дедушки.

Певица Ханна объяснила, зачем училась на экономическом факультете
© Газета.Ru

«И для того, чтобы они были спокойны, чтобы им было хорошо, мне кажется, как и многие из тех, кто нас сейчас смотрит, я получила экономическое образование», — отметила Ханна.

Исполнительница добавила, что родственники настаивали на юридическом или экономическом образовании, из которых звезда выбрала последнее. По словам Ханны, в университете она прогуливала занятия, но была прилежной студенткой.

После окончания вуза звезда начала заниматься музыкой, так как с детства мечтала быть артисткой. Певица убеждена, что сейчас талант и целеустремленность музыканта играют большую роль, чем профильное образование.

«Мне кажется, что мы живем в такое время, когда музыкальное образование не настолько важно, сколько твое желание стать артистом: классные песни, умение себя преподнести, правильно вести себя на сцене и так далее», — резюмировала Ханна.

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