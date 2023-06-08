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Актриса Наталья Рудова показала "честное" фото без макияжа

Актриса Наталья Рудова, сыгравшая одну из ролей в сериале "Универ", показала фотографию себя без макияжа. Снимок она опубликовала в своем Telegram-канале.

Рудова показала "честное" фото без макияжа
© РИА Новости

Рудова показала состояние кожи своего лица сразу после проведения косметологических процедур. Актрисе вкололи коллаген и "курасен".

Телеграм-канал Rudovanata

"Похожа на прыщавого подростка. Фото сразу после процедуры, без фильтров и фш", — подписала фото звезда "Универа".

В комментариях подписчики актрисы восхитились тем, как мужественно она поделилась своим "честным" фото.

Ранее Асмус опубликовала новые фото с возлюбленным.

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