Актриса Наталья Рудова показала "честное" фото без макияжа
Актриса Наталья Рудова, сыгравшая одну из ролей в сериале "Универ", показала фотографию себя без макияжа. Снимок она опубликовала в своем Telegram-канале.
Рудова показала состояние кожи своего лица сразу после проведения косметологических процедур. Актрисе вкололи коллаген и "курасен".
Телеграм-канал Rudovanata
"Похожа на прыщавого подростка. Фото сразу после процедуры, без фильтров и фш", — подписала фото звезда "Универа".
В комментариях подписчики актрисы восхитились тем, как мужественно она поделилась своим "честным" фото.
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