Рудова показала "честное" фото без макияжа

Актриса Наталья Рудова, сыгравшая одну из ролей в сериале "Универ", показала фотографию себя без макияжа. Снимок она опубликовала в своем Telegram-канале.

Рудова показала состояние кожи своего лица сразу после проведения косметологических процедур. Актрисе вкололи коллаген и "курасен".

Телеграм-канал Rudovanata

"Похожа на прыщавого подростка. Фото сразу после процедуры, без фильтров и фш", — подписала фото звезда "Универа".