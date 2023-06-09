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54-летняя актриса показала голое тело и восхитила фанатов

Американская актриса Рики Лейк опубликовала откровенное фото и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

54-летняя актриса показала голое тело и восхитила фанатов
© Лента.ру

На размещенном кадре 54-летняя звезда показала голое тело в ванной на фоне леса, демонстрируя многочисленные жировые складки, неровности кожи и пигментные пятна. При этом женщина распустила седые волосы и отказалась от косметических средств на лице.

«Лучшие дни в моей жизни. Место полного принятия себя и любви», — написала она под постом.

Поклонники оценили поступок Лейк в комментариях под снимком.

«Не могу передать словами, как сильно я вас обожаю», «Именно так должна себя чувствовать каждая женщина», «Вы самая красивая женщина», «Прекрасная», — высказались они.

Ранее в июне немецкая модель Хайди Клум и ее дочь Лени снялись в откровенных образах для журнала Super. На одном из размещенных кадров манекенщица предстала в черной сетчатой кофте на голое тело, украшенной стразами. При этом она частично продемонстрировала обнаженную грудь и живот.

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