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Дочь Чарли Шина Сэми в отпуске на Гавайях снялась в бикини

Сэми является моделью на сайте OnlyFans. Новыми снимками девушка поделилась в личном блоге. На новых кадрах Сэми занималась снорклингом – плавание в маске в Гонолулу.

Дочь Чарли Шина Сэми в отпуске на Гавайях снялась в бикини
© Runews24

Сэми на новых фото позирует в воде в купальнике с цветным принтом. Вверх бикини состоит из треугольных чашек, низ - трусы с завышенной талией. Волосы девушка распустила, на лице у нее была маска для плавания.

Runews24

Подписчики оценили внешний вид девушка и оставили ей множество комментариев.

«Прекрасна, как всегда», - написал один из пользователей Сети.

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