Дочь Чарли Шина Сэми в отпуске на Гавайях снялась в бикини
Сэми является моделью на сайте OnlyFans. Новыми снимками девушка поделилась в личном блоге. На новых кадрах Сэми занималась снорклингом – плавание в маске в Гонолулу.
Сэми на новых фото позирует в воде в купальнике с цветным принтом. Вверх бикини состоит из треугольных чашек, низ - трусы с завышенной талией. Волосы девушка распустила, на лице у нее была маска для плавания.
Runews24
Подписчики оценили внешний вид девушка и оставили ей множество комментариев.
«Прекрасна, как всегда», - написал один из пользователей Сети.