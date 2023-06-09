Дочь Чарли Шина Сэми в отпуске на Гавайях снялась в бикини

Сэми является моделью на сайте OnlyFans. Новыми снимками девушка поделилась в личном блоге. На новых кадрах Сэми занималась снорклингом – плавание в маске в Гонолулу.

Сэми на новых фото позирует в воде в купальнике с цветным принтом. Вверх бикини состоит из треугольных чашек, низ - трусы с завышенной талией. Волосы девушка распустила, на лице у нее была маска для плавания.