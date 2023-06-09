Баста о зависимости: Казалось, что я не доживу до 20 лет

Долгое время Баста боролся с зависимостью, от ситуации страдал сам он, и его семья. В какой-то момент исполнитель понял, что с ним происходят страшные вещи. По словам артиста, долгое время он не осознавал всю серьезность ситуации.

«Мне казалось, что я не доживу до 20 лет. Я в этом находил художественные мелодии. Я думал, что такая быстрая жизнь, все сделал, потому что жил в таком огне», - рассказал Баста в шоу Дмитрия Диброва «Сессия».

Исполнитель признался, что во время изменённого состояния он мог творить страшные вещи, за которые он до сих пор извиняется. Семья и друзья говорили ему, что он губит себя и ему нужно вернуть старого Васю.