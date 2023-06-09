Певица Алсу на фоне слухов об изменах мужа уехала из страны

Певица Алсу показала в соцсетях, что находится в США. Особо внимательные подписчики заметили, что с пальца артистки пропало обручальное кольцо.

© ФедералПресс

Певица много лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Они воспитывают троих детей и счастливо живут. Но идиллия не дает покоя завистливым сплетникам: супругу Алсу постоянно приписывают измены.

Пара никогда не комментирует чьи-то домыслы. Сама Алсу в разгар новых сплетен просто уехала из страны. Подписчики заметили отсутствие обручального кольца, но она и раньше редко его надевала.