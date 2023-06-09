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Пэрис Хилтон поделилась редкими кадрами подросшего сына от суррогатной матери

Ранее звезда уже делилась снимками малыша, но с тех пор он заметно подрос. К тому же, в отличие от кадров с профессиональной фотосессии, жизненные снимки получились невероятно милыми. Сына в шумоподавляющих наушниках держит на руках муж Пэрис Хилтон — Картер Реум. С ним светская львица стала встречаться в ноябре 2019 года, и, как она сама отмечала в интервью, с момента первого свидания они не провели ни одной ночи порознь. Счастливая Пэрис призналась, что муж — тот идеальный мужчина, о котором она всегда мечтала. Романтика, да и только!

Хилтон поделилась редкими кадрами подросшего сына от суррогатной матери
© Super.ru
Super.ru

Пока звездная мама репетирует шоу, главные мужчины в ее жизни тут как тут — у сцены.

«Малыш Феникс смотрит, как я репетирую "Звезды слепы" для моего большого шоу сегодня», — подписала кадры в личном блоге знаменитость.

Ранее мы рассказывали, как она выбирала необычное имя для сына и как планирует назвать дочку.

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