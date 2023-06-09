Линдси Лохан рассказала о неоднозначной реакции мужа на беременность

Линдси Лохан рассказала о неоднозначной реакции мужа на сообщение о беременности
Артистка приняла решение переехать из Лос-Анджелеса в Лондон в свои 27 — Линдси считала, что ей пора повзрослеть. План, похоже, удался: судьба привела звезду «Дрянных девчонок» в Дубаи, где она живет на вилле, наслаждаясь строгими местными законами касательно частной жизни — папарацци там, по сути, под запретом. Дома знаменитость и узнала, что станет мамой. Сделала тест, и результат появился почти мгновенно, рассказала она журналу Allure.
Линдси тут же отправилась в соседнюю комнату — поделиться радостной вестью с мужем, правда, реакцию получила неожиданную.
«Это было так неинтересно, — призналась актриса изданию. — Я вошла в комнату, бросила тест на стол и спросила: "Знаешь что?" Он ответил: "Это наш?"» Знаменитость отнеслась к ответу с юмором. «Я не могу дождаться, чтобы узнать, что это за чувство и каково это — просто быть мамой», — сказала она.
Не так давно радость материнства познала другая светская львица — Пэрис Хилтон. Она поделилась фотографиями с новорожденным еще в начале года.