Линдси Лохан рассказала о неоднозначной реакции мужа на беременность

«Это было так неинтересно, — призналась актриса изданию. — Я вошла в комнату, бросила тест на стол и спросила: "Знаешь что?" Он ответил: "Это наш?"» Знаменитость отнеслась к ответу с юмором. «Я не могу дождаться, чтобы узнать, что это за чувство и каково это — просто быть мамой», — сказала она.