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Линдси Лохан рассказала о неоднозначной реакции мужа на сообщение о беременности

Артистка приняла решение переехать из Лос-Анджелеса в Лондон в свои 27 — Линдси считала, что ей пора повзрослеть. План, похоже, удался: судьба привела звезду «Дрянных девчонок» в Дубаи, где она живет на вилле, наслаждаясь строгими местными законами касательно частной жизни — папарацци там, по сути, под запретом. Дома знаменитость и узнала, что станет мамой. Сделала тест, и результат появился почти мгновенно, рассказала она журналу Allure.

Линдси Лохан рассказала о неоднозначной реакции мужа на беременность
© Super
Super.ru

Линдси тут же отправилась в соседнюю комнату — поделиться радостной вестью с мужем, правда, реакцию получила неожиданную.

«Это было так неинтересно, — призналась актриса изданию. — Я вошла в комнату, бросила тест на стол и спросила: "Знаешь что?" Он ответил: "Это наш?"» Знаменитость отнеслась к ответу с юмором. «Я не могу дождаться, чтобы узнать, что это за чувство и каково это — просто быть мамой», — сказала она.

Не так давно радость материнства познала другая светская львица — Пэрис Хилтон. Она поделилась фотографиями с новорожденным еще в начале года.

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