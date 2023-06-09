Эвелина Бледанс и Мария Погребняк помирились после скандала

О примирении с женой футболиста Эвелина Бледанс рассказала в социальных сетях.

Ссора между звездами произошла на съемках шоу «Новые звезды в Африке» и стала одним из самых крупных скандалов проекта.

Зрители могли наблюдать, как Бледанс часто конфликтует со многими участниками телепроекта, досталось от нее и Марии Погребняк.

Эвелина заявила, что Погребняк слишком увлечена пластическими операциями и в пылу ссоры назвала ее «силиконовой», а также нелицеприятно высказалась о бизнесе, которым занимается девушка.