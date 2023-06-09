Эвелина Бледанс и Мария Погребняк помирились после скандала
О примирении с женой футболиста Эвелина Бледанс рассказала в социальных сетях.
Ссора между звездами произошла на съемках шоу «Новые звезды в Африке» и стала одним из самых крупных скандалов проекта.
Зрители могли наблюдать, как Бледанс часто конфликтует со многими участниками телепроекта, досталось от нее и Марии Погребняк.
Эвелина заявила, что Погребняк слишком увлечена пластическими операциями и в пылу ссоры назвала ее «силиконовой», а также нелицеприятно высказалась о бизнесе, которым занимается девушка.
Однако, вернувшись с проекта, Бледанс пересмотрела свое мнение о недавней сопернице за главный приз проекта. Актриса признала свою ошибку и отметила, что считает Марию «хорошим человеком и настоящей женщиной».
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