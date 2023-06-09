Стало известно о романе актера Билла Мюррея с молодой певицей
О том, что 72-летний Мюррей встречается с женщиной, которая моложе него почти на 30 лет, сообщает The Sun, ссылаясь на источник из окружения артиста.
Избранницей актера, согласно информации издания, стала 43-летняя певица Келис. Как отмечает источник, несмотря на большую разницу в возрасте, звездам хорошо вместе.
Отмечается, что Мюррей с большим уважением относится к творчеству своей возлюбленной: недавно он посетил ее выступление в Лондоне, поддерживал Келис, находясь за кулисами. Ранее пара была замечена в одном из отелей США.
Согласно информации источника Билл Мюррей и Келис сблизились на фоне смерти близких людей: супруга актера умерла в 2021 году, а муж певицы скончался от рака желудка годом позже.
У Билла Мюррея шестеро сыновей, Келис воспитывает четырнадцатилетнего сына от первого брака и двухлетнюю дочь.