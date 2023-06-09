Бывший муж Бузовой попал на видео во время инъекций ботокса в лицо

Бывший муж певицы Ольги Бузовой российский футболист Дмитрий Тарасов попал на видео во время инъекций ботокса в лицо. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) клиники «Центральный институт дерматокосметологии» (ЦИДК).

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На размещенных кадрах спортсмен предстал в кабинете у дерматолога-косметолога, которая вводила ему препараты для коррекции внешности. Так, специалистка сделала посетителю уколы в лоб, зону межбровного пространства и в область рядом с носом.

При этом, согласно информации в посте, у мужчин морщины на лбу глубже, чем у женщин, по причине более сильных мышц. Кроме того, пациентам данного пола требуется в два раза больше препарата на одну процедуру.