После публичной ссоры Седокова выложила пост о разводе

Анна Седокова недавно публично поругалась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Пока неясно, собирается ли пара разводиться, однако известно, что звезды решили разъехаться.

Чтобы отвлечься от проблем в личной жизни, Анна решила проводить время с друзьями в ночных заведениях. Также исполнительница поделилась видео, в котором заявила, что не останется одна в случае развода, так как у нее много ухажеров.