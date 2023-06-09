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После публичной ссоры Седокова выложила пост о разводе

А муж певицы Янис Тимма отправился в стриптиз-клуб&

После публичной ссоры Седокова выложила пост о разводе
© Womanhit

Анна Седокова недавно публично поругалась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Пока неясно, собирается ли пара разводиться, однако известно, что звезды решили разъехаться.

Чтобы отвлечься от проблем в личной жизни, Анна решила проводить время с друзьями в ночных заведениях. Также исполнительница поделилась видео, в котором заявила, что не останется одна в случае развода, так как у нее много ухажеров.

Выложенный Седоковой ролик прокомментировал и ее муж.

«Надеюсь, ты не найдешь меня сегодня вечером», — подчеркнул он. И спустя время баскетболист показал, как отдыхает в стриптиз-клубе. Также Янис похвастался пачкой денег. «Делаю что хочу», — заявил он.

Womanhit

Напомним, Янис Тимма и Анна Седокова поженились в 2020 году.

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