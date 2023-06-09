После публичной ссоры Седокова выложила пост о разводе
А муж певицы Янис Тимма отправился в стриптиз-клуб&
Анна Седокова недавно публично поругалась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Пока неясно, собирается ли пара разводиться, однако известно, что звезды решили разъехаться.
Чтобы отвлечься от проблем в личной жизни, Анна решила проводить время с друзьями в ночных заведениях. Также исполнительница поделилась видео, в котором заявила, что не останется одна в случае развода, так как у нее много ухажеров.
Выложенный Седоковой ролик прокомментировал и ее муж.
«Надеюсь, ты не найдешь меня сегодня вечером», — подчеркнул он. И спустя время баскетболист показал, как отдыхает в стриптиз-клубе. Также Янис похвастался пачкой денег. «Делаю что хочу», — заявил он.
Напомним, Янис Тимма и Анна Седокова поженились в 2020 году.