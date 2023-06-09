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Актриса Кэти Гриффин перенесла операцию на фоне борьбы с раком

Юмористка, актриса и телеведущая Кэти Гриффин перенесла операцию на голосовых связках. Об этом она сообщила в TikTok.

Актриса Кэти Гриффин перенесла операцию на фоне борьбы с раком
© Газета.Ru

В ходе хирургического вмешательства медики сумели восстановить голос телеведущей. Операция была проведена на фоне борьбы Гриффин с раком легких.

«Операция была необходима, потому что я хочу быть готовой к моему большому шоу в Вегасе 17 июня. Это всего лишь часть моего пути к восстановлению после рака легких», — поделилась 62-летняя юмористка.

О том, что у Гриффин обнаружили онкологическое заболевание, она рассказала в 2021 году. Актрисе в том же году удалили часть легкого. Тогда она признавалась, что боится наркотической зависимости больше, чем рака. Сейчас Гриффин находится в стадии ремиссии.

Некоторое время назад юмористке диагностировали сложное посттравматическое расстройство. В 2020 году она попала в больницу после попытки самоубийства.

Кэти Гриффин стала известной после появления в двух эпизодах сериала «Сайнфелд», а также в ситкоме «Непредсказуемая Сьюзан». Она стала звездой реалити-шоу «Kathy Griffin: My Life on the D-List» и получила за работу над проектом две премии «Эмми» как исполнительный продюсер.

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