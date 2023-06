Актриса Кэти Гриффин перенесла операцию на фоне борьбы с раком

Кэти Гриффин стала известной после появления в двух эпизодах сериала «Сайнфелд», а также в ситкоме «Непредсказуемая Сьюзан». Она стала звездой реалити-шоу «Kathy Griffin: My Life on the D-List» и получила за работу над проектом две премии «Эмми» как исполнительный продюсер.