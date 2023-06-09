Кэтролл не пришла на вечеринку в честь 25-летия "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис посетили вечеринку в честь 25-летия сериала «Секс в большом городе». Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис посетили вечеринку в честь 25-летия сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает » target=«_blank»>Daily Mail.

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Исполнительницы главных ролей встретились на торжественном мероприятии в Нью-Йорке. Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу) пришла на вечеринку в золотом платье с пайетками и золотых босоножках на шпильке. Синтия Никсон (Миранда Хоббс) позировала фотографам в черно-белом платье в пол с асимметричным верхом и остроносых черных туфлях с янтарными пряжками, а Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) выбрала для мероприятия облегающее черное миди-платье с глубоким декольте и разрезом от бедра, которое дополнила классическими лодочками на шпильке. Ким Кэтролл, которая сыграла в «Сексе в большом городе» роль Саманты Джонс, вечеринку в честь 25-летия сериала пропустила.

На прошлой неделе стало известно, что Ким Кэтролл, которая ранее отказалась от съемок в проекте «И просто так», появится в одной из сцен второго сезона сериала. По данным инсайдеров, актриса согласилась сняться в продолжении шоу, но с двумя условиями — она не будет пересекаться с бывшими партнершами по площадке и продюсером сериала Майклом Патриком Кингом.

«У Ким было два условия. Первое — чтобы она не взаимодействовала ни с одной из остальных девочек, второе — она не хотела видеть Майкла Патрика Кинга», — рассказал источник издания.

Ким Кэтролл отказывалась сниматься в «И просто так» на фоне сообщений о том, что между ней и исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер произошел конфликт. Одной из причин его было возмущение актрисы тем фактом, что гонорар коллеги, сыгравшей Кэри Брэдшоу значительно превышал размер оплаты труда ее партнерш по площадке.