Музыкальная исполнительница Юлия Савичева в подростковом возрасте перенесла анорексию. Она стала худеть после замечания кого-то из близких, пишет Lady.mail.

Артистка рассказала, что сначала придумала себе диету сама, а потом стала брать пример с мамы, которая всегда следила за питанием. Савичева не помнит, кто стал причиной ее комплексов, однако родственник отметил "щечки" на фотографии девочки. Она расценила это как упрек в том, что у нее есть лишний вес.

В какой-то момент Юлия решила ужесточить диету и питалась только одной категорией продуктов каждый день. Когда-то ела только овощи или фрукты, когда-то не съедала ничего, кроме пачки чипсов.

Параллельно Савичева занималась танцами. Однажды она не смогла встать с кровати, поскольку ей не хватало сил, и пришлось вызвать скорую помощь. При росте 160 сантиметров ее вес был 38 килограммов.

Начать работать над своим состоянием певице помог проект "Фабрика звезд". В шоу с Савичевой не соглашались работать, если она не будет нормально питаться. Непосредственно во время участия, по словам Юлии, было некогда думать, что можно и что нельзя: она ела вместе со всеми.