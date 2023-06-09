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Денис и Елена Кукояки ждут второго ребенка

Блогеры Елена и Денис Кукояки давно мечтали о втором ребенке. И вот сегодня супруги поделились радостной новостью — они снова станут родителями.

Денис и Елена Кукояки ждут второго ребенка
© Womanhit

Пара выложила трогательное видео, где их дочь Василиса призналась, что хочет себе братика или сестренку. Затем Елена в течение марта вручает мужу тесты на беременность, которые оказывались отрицательными. И вот в апреле знаменитости дождались заветные две полоски.

Напомним, Елена и Денис поженились в 2014 году. До свадьбы звезды встречались в течение десяти лет. Летом 2017 года у супругов родилась дочь Василиса.

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