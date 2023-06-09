Бородина ответила на критику своего нового стиля в сети

Звезда поделилась видео, на котором прошлась по улице в песочной юбке длины миди со складками в передней части изделия и заправленной в нее объемной голубой рубашке. При этом она надела остроносые красные туфли на каблуках и держала в руке коричневую сумку, а ее волосы оказались уложены в пучок с двумя выпущенными прядями по обеим сторонам лица. Знаменитость указала, что данный образ для нее составил стилист Алеко Надирян, с которым она начала сотрудничать.