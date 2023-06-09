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Бородина ответила на критику своего нового стиля в сети

Российская телеведущая Ксения Бородина ответила на критику своего нового стиля одежды в сети фразой «это женственность». Соответствующие публикация и комментарии появились в ее соцсетях.

Бородина ответила на критику своего нового стиля в сети
© РИА Новости

Звезда поделилась видео, на котором прошлась по улице в песочной юбке длины миди со складками в передней части изделия и заправленной в нее объемной голубой рубашке. При этом она надела остроносые красные туфли на каблуках и держала в руке коричневую сумку, а ее волосы оказались уложены в пучок с двумя выпущенными прядями по обеим сторонам лица. Знаменитость указала, что данный образ для нее составил стилист Алеко Надирян, с которым она начала сотрудничать.

Зрители высказались насчет внешнего вида Бородиной под постом.

«Кошмар. Пожалуйста, не надевайте то, что он вам советует. Вы сама классно одеваетесь», «Ужасное сочетание мужской рубашки с силуэтной юбкой. Про туфли вообще лучше промолчу», «Нет, не ваш образ. Женственности не хватает», — заявили юзеры.

Однако ведущая не согласилась с мнением подписчиков.

«Женственность — это сиси открыть до пупка? Или короткая юбка? Как раз это и есть женственность», — парировала Бородина.

В апреле Ксения Бородина также ответила высмеявшим ее за наряд хейтерам. Знаменитость показала серию фото, на которых запечатлена в сером оверсайз-свитере с ремнем, надетом поверх атласной юбки черного цвета. Свой наряд телезвезда дополнила капроновыми колготками в тон и туфлями на каблуках с открытой пяткой.

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