Ксения Бородина ответила на критику своего стиля

Обсуждать наряды телеведущей до последнего времени было не самым популярным занятием в Сети. Но в публичном образе Ксении Бородиной произошли изменения, которые прямо-таки взбудоражили подписчиков. Не даром звезда «Дома-2» начала сотрудничать со стилистом Алеко Надиряном. Во всяком случае, внимание метаморфозами привлечь уже получилось, правда, пока их больше критикуют, чем хвалят.

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Похоже, аудитория Бородиной оказалась не готова к новшествам в стиле.

«По мне, так ужасное сочетание мужской рубашки с силуэтной юбкой. Про туфли вообще молчу», — прокомментировала подписчица.

«Нет, не ваш образ. Женственности не хватает», — посчитал другой знаток моды.

Старая гвардия фанатов не устает писать под постами, что до сотрудничества с Алеко телеведущая одевалась намного лучше.

Но Ксения за себя постоять умеет — она тут же дала любимым фолловерам обратную связь:

«Женственность — это сиси открыть до пупка? Или короткая юбка? Как раз это и есть женственность».

А потом и вовсе передала слово своему стилисту в ироничном ключе, мол, как он мог допустить сочетание голубого, красного, бежевого и коричневого в одном образе.

«Ко всему новому люди привыкают очень тяжело. Людям визуально нужно начать воспринимать по-новому», — высказался Алеко и отметил, что нынешние наряды Ксении — это эксперимент.