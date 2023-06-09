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Дженнифер Энистон пожаловалась на неуместные комплименты о ее возрасте

Актриса Дженнифер Энистон «сходит с ума», когда слышит комплименты о возрасте. Об этом она рассказала в беседе с Vogue.

Дженнифер Энистон пожаловалась на неуместные комплименты о ее возрасте
© Газета.Ru

«Фраза, которую часто бросают в адрес великолепных женщин: «Вы отлично выглядите для своего возраста». На самом деле должно быть иначе: «Вы выглядите великолепно – точка». Я этого не выношу», — призналась артистка.

Энистон призвала перестать говорить женщинам комплименты подобного рода. По словам звезды, в свои 54 года она чувствует себя лучше, чем в 20.

«Это всего лишь маркер общества. Хотя я даже не понимаю, что он значит», — отметила актриса.

Энистон считает, что постоянные занятия спортом и гармония с собой позволяют ей хорошо выглядеть. Однако накануне актриса призналась, что за последние 15 лет изматывала свое тело интенсивными тренировками, что приносило ей много новых травм.

По ее словам, когда она слишком усердно тренировалась, ее терапевту приходилось указывать на это.

«Мой физиотерапевт подарил мне куклу Барби, обмотанную кинезио-лентой. Это глупый образ, пока вы не поймете, что цель этой ленты — «показать все травмы, которые у меня были за последние 15 лет», — поделилась знаменитость.

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