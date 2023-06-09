Звезда «Закрытой школы» заверила, что не состояла в отношениях с Милохиным

Звезда «Закрытой школы» заверила, что не состояла в отношениях с Даней Милохиным
Актриса и блогерша Луиза Габриэла Бровина заверила, что никогда не состояла в отношениях с Даней Милохиным. Ее слова цитирует StarHit.
По словам звезды, с тиктокером ее связывали только совместные проекты на телевидении и в сети.
«Насчет Дани, думаю, все понимают, что нас никогда не связывало ничего более, чем съемки сериала «Классная Катя». В этом проекте у нас была прописана определенная сюжетная линия. Мы были знакомы и до сериала, так как оба состояли в тиктокерском доме и снимали коллаборации, но не более», — отметила Бровина.
Для Милохина роль в «Классной Кате» стала актерским дебютом. После сотрудничества Бровина предрекла коллеге успешную актерскую карьеру.
6 июня StarHit сообщил, что 20-летняя Луиза-Габриэла Бровина выходит замуж. Музыкант Никита Макаров, выступающий под псевдонимом Sintilinti, сделал предложение артистке.
Актриса стала известна благодаря сериалу «Закрытая школа», где она сыграла первоклассницу Надю Авдееву. Из-за участия в проекте девочка отказалась от учебы в школе и перешла на домашнее обучение. После «Закрытой школы» Луиза-Габриэла появилась в сериале «Земский доктор», а также в фильмах «Громозека», «С новом годом, мамы!».