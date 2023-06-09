$82.64+0.5589.01+0.97

Звезда «Закрытой школы» заверила, что не состояла в отношениях с Даней Милохиным

Актриса и блогерша Луиза Габриэла Бровина заверила, что никогда не состояла в отношениях с Даней Милохиным. Ее слова цитирует StarHit.

Звезда «Закрытой школы» заверила, что не состояла в отношениях с Милохиным
© Газета.Ru

По словам звезды, с тиктокером ее связывали только совместные проекты на телевидении и в сети.

«Насчет Дани, думаю, все понимают, что нас никогда не связывало ничего более, чем съемки сериала «Классная Катя». В этом проекте у нас была прописана определенная сюжетная линия. Мы были знакомы и до сериала, так как оба состояли в тиктокерском доме и снимали коллаборации, но не более», — отметила Бровина.

Для Милохина роль в «Классной Кате» стала актерским дебютом. После сотрудничества Бровина предрекла коллеге успешную актерскую карьеру.

6 июня StarHit сообщил, что 20-летняя Луиза-Габриэла Бровина выходит замуж. Музыкант Никита Макаров, выступающий под псевдонимом Sintilinti, сделал предложение артистке.

Актриса стала известна благодаря сериалу «Закрытая школа», где она сыграла первоклассницу Надю Авдееву. Из-за участия в проекте девочка отказалась от учебы в школе и перешла на домашнее обучение. После «Закрытой школы» Луиза-Габриэла появилась в сериале «Земский доктор», а также в фильмах «Громозека», «С новом годом, мамы!».

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители