Звезда «Закрытой школы» заверила, что не состояла в отношениях с Милохиным

«Насчет Дани, думаю, все понимают, что нас никогда не связывало ничего более, чем съемки сериала «Классная Катя». В этом проекте у нас была прописана определенная сюжетная линия. Мы были знакомы и до сериала, так как оба состояли в тиктокерском доме и снимали коллаборации, но не более», — отметила Бровина.