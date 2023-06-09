Названа возможная причина микроинсульта у Федосеевой-Шукшиной

Стала известна возможная причина микроинсульта у артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной
Микроинсульт, который случился у народной артистки РСФСР, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, может быть связан с возрастом. Об этом рассказала "Вечерней Москве" дочь артистки Ольга Шукшина.
По словам Ольги, ее мать лежит в одной из лучших клиник Москвы. Состояние 84-летней Федосеевой-Шукшиной тяжелое, однако есть шанс восстановиться. Причина микроинсульта, допускает Шукшина, в возрастных процессах.
Дочь артистки подписала с клиникой договор о неразглашении Тем не менее все же произошла утечка информации.
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