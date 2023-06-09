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Стала известна возможная причина микроинсульта у артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной

Микроинсульт, который случился у народной артистки РСФСР, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, может быть связан с возрастом. Об этом рассказала "Вечерней Москве" дочь артистки Ольга Шукшина.

Названа возможная причина микроинсульта у Федосеевой-Шукшиной
© РИА Новости

По словам Ольги, ее мать лежит в одной из лучших клиник Москвы. Состояние 84-летней Федосеевой-Шукшиной тяжелое, однако есть шанс восстановиться. Причина микроинсульта, допускает Шукшина, в возрастных процессах.

Дочь артистки подписала с клиникой договор о неразглашении Тем не менее все же произошла утечка информации.

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Ранее ученые спрогнозировали, сколько человек умрет от инсульта в 2030 году.

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