Селена Гомес поделилась подробностями личной жизни на фоне слухов о романе с Зейном Маликом
Певица Селена Гомес пришла на фубольный матч и пошутила, что ищет кавалера. Ее слова цитирует Page Six.
Звезда призналась, что ни с кем не состоит в отношениях.
«Я не в отношениях! Я просто немного требовательна к себе, но я буду так сильно любить тебя», — выкрикнула Гомес на матче.
В марте Селена Гомес спровоцировала слухи о романе с бывшим бойфрендом Джиджи Хадид, певцом Зейном Маликом. Знаменитостей заметили на свидании — они зашли в ресторан, держась за руки, и сидели за одним столом во время ужина.
Селена Гомес встречалась с певцами Джастином Бибером и The Weeknd. Летом 2022 года появились слухи о романе звезды с итальянским продюсером. В январе сообщалось, что певица состоит в отношениях с одним из диджеев дуэта The Chainsmokers Эндрю Таггартом. Позже она опровергла эти сведения.
Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться в 2016 году. В сентябре 2020-го у модели и экс-участника группы One Direction родилась дочь Хай. Спустя год, в октябре 2021-го, пара рассталась после того, как мать Джиджи Иоланда обвинила Зейна в рукоприкладстве.