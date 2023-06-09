Селена Гомес поделилась подробностями личной жизни на фоне слухов о романе

Певица Селена Гомес пришла на фубольный матч и пошутила, что ищет кавалера. Ее слова цитирует Page Six.

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Звезда призналась, что ни с кем не состоит в отношениях.

«Я не в отношениях! Я просто немного требовательна к себе, но я буду так сильно любить тебя», — выкрикнула Гомес на матче.

В марте Селена Гомес спровоцировала слухи о романе с бывшим бойфрендом Джиджи Хадид, певцом Зейном Маликом. Знаменитостей заметили на свидании — они зашли в ресторан, держась за руки, и сидели за одним столом во время ужина.

Селена Гомес встречалась с певцами Джастином Бибером и The Weeknd. Летом 2022 года появились слухи о романе звезды с итальянским продюсером. В январе сообщалось, что певица состоит в отношениях с одним из диджеев дуэта The Chainsmokers Эндрю Таггартом. Позже она опровергла эти сведения.