Муж Нюши признался, что рад быть многодетным отцом

Бизнесмен Игорь Сивов рассказал в Telegram-канале о своем опыте отцовства.

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Сивов заявил, что ему нравится быть многодетным отцом. Предприниматель отметил, что ежедневно наслаждается временем, проведенным с каждым из детей. Он назвал подобный опыт «крутым».

«У меня есть возможность учиться у них, но самое главное — это огромная школа, потому что я хочу передать им столько опыта, сколько могу. А для этого мне самому нужно постоянно учиться чему-то новому!» — отметил Сивов.

Сивов женат на певице Нюше. Они сыграли свадьбу в 2017 году. В 2018-м у них родилась дочь Серафима-Симба. Бизнесмен и артистка рассказывали, что назвали дочь в честь мультфильма «Король Лев». Они объяснили, что очень любят этот анимационный проект. В 2021 году Нюша родила сына Саффрона. Мальчик появился на свет в клинике в Дубае.

У Сивова также есть двое детей от прошлого брака — сыновья Матвей и Мирон.