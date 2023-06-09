Леди Гага показала фото без макияжа и фильтров
Знаменитая американская певица и актриса Леди Гага удивила подписчиков достаточно откровенным снимком, который показала в соцсетях. Звезда предстала перед фоловерами без макияжа, а кроме того, отказалась от использования фильтров.
Честное селфи Леди Гаги в соцсетях стало сенсацией. Звезда показала себя в домашней обстановке - с распущенными волосами, без намека на мэйк и самой обычной футболке с длинными рукавами.
При этом фотографию она сопроводила сообщением о том, теперь продукцию ее косметической марки Haus Labs можно будет купить в Великобритании в магазинах международной сети Sephora.
Конечно же, поклонники восприняли новость с большим воодушевлением и оставили массу комплиментов в комментариях.
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