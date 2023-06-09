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Леди Гага показала фото без макияжа и фильтров

Знаменитая американская певица и актриса Леди Гага удивила подписчиков достаточно откровенным снимком, который показала в соцсетях. Звезда предстала перед фоловерами без макияжа, а кроме того, отказалась от использования фильтров.

Честное селфи Леди Гаги в соцсетях стало сенсацией. Звезда показала себя в домашней обстановке - с распущенными волосами, без намека на мэйк и самой обычной футболке с длинными рукавами.

При этом фотографию она сопроводила сообщением о том, теперь продукцию ее косметической марки Haus Labs можно будет купить в Великобритании в магазинах международной сети Sephora.

Конечно же, поклонники восприняли новость с большим воодушевлением и оставили массу комплиментов в комментариях.

Леди Гага в кино: лучшие роли поп-певицы

Ранее в Сети появилось видео со съемок "Джокера 2", в котором Леди Гага танцует на лестнице.

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