Леди Гага показала фото без макияжа и фильтров

Знаменитая американская певица и актриса Леди Гага удивила подписчиков достаточно откровенным снимком, который показала в соцсетях. Звезда предстала перед фоловерами без макияжа, а кроме того, отказалась от использования фильтров.

Честное селфи Леди Гаги в соцсетях стало сенсацией. Звезда показала себя в домашней обстановке - с распущенными волосами, без намека на мэйк и самой обычной футболке с длинными рукавами.

При этом фотографию она сопроводила сообщением о том, теперь продукцию ее косметической марки Haus Labs можно будет купить в Великобритании в магазинах международной сети Sephora.