Звезда «Голубой лагуны» появилась на публике в обтягивающем платье

Актриса Брук Шилдс, известная ролью в фильме «Голубая лагуна», появилась на публике в обтягивающем платье. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Брук Шилдс, отметившая 58-летие в прошлом месяце, стала гостьей фестиваля TV FYC Fest в Лос-Анджелесе, организованном изданием Variety. Звезда «Голубой лагуны» выбрала для выхода в свет силуэтное платье из фактурного трикотажа в коричневом оттенке. Обтягивающее миди с V-образным вырезом подчеркнуло фигуру актрисы. Его дополнили украшения и кожаные сапоги.