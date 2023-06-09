Татьяна Судец назвала Лидию Федосееву-Шукшину нерукопожатным человеком
Телеведущая Татьяна Судец, которая около года назад перестала общаться с Лидией Федосеевой-Шукшиной, в разговоре с mk.ru назвала актрису нерукопожатным человеком.
«Она и стала нерукопожатной, раз никто не хочется с ней общаться и никто не знает, где она и что она. Всех обзванивают, а никто не знает. Потому что никто не хочет с ней общаться», — высказалась Судец.
Вместе с этим телеведущая отметила, что не осведомлена о самочувствии Федосеевой-Шукшиной, которую недавно госпитализировали после инфаркта.
Татьяна Судец перестала общаться с Федосеевой-Шукшиной после того, как актриса обвинила свою подругу Татьяну Парамонову в финансовых махинациях.
7 июня сообщалось, что Лидии Федосеевой-Шукшиной хотят установить постоянный кардиостимулятор для восстановления работы сердца после пережитого инфаркта. Отмечается, что артистка пережила инфаркт головного мозга еще в мае, однако не сразу получила диагноз. Согласно данным издания, Федосеевой-Шукшиной установили временный кардиостимулятор, однако его работы недостаточно для эффективного функционирования сердечного клапана.