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20-летняя дочь супермодели Кейт Мосс снялась в рекламе сумок

Дочь британской супермодели Кейт Мосс, 20-летняя Лила, снялась в рекламной кампании Marc Jacobs. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте бренда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

20-летняя дочь супермодели Кейт Мосс снялась в рекламе сумок
© Газета.Ru

20-летняя Лила Мосс представила сумку из коллекции St. Marc. Модель позировала фотографу Крису Роудсу, закинув ноги на стол. На ней были миди-платье без рукавов, перчатки выше локтей и туфли на гигантской платформе.

В прошлом месяце Лила Мосс приняла участие в показе Dua Lipa x Versace La Vacanza в Каннах. Помимо нее, на подиум вышли россиянки Ирина Шейк и Наташа Поли, а также дочь актера Джуда Лоу Айрис, Стелла Максвелл, Джилл Кортлев, Виттория Черетти, Мона Тугаард и другие известные манекенщицы.

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