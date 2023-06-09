20-летняя дочь супермодели Кейт Мосс снялась в рекламе сумок

Дочь британской супермодели Кейт Мосс, 20-летняя Лила, снялась в рекламной кампании Marc Jacobs. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте бренда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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20-летняя Лила Мосс представила сумку из коллекции St. Marc. Модель позировала фотографу Крису Роудсу, закинув ноги на стол. На ней были миди-платье без рукавов, перчатки выше локтей и туфли на гигантской платформе.