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«Надеюсь, ты не найдешь»: муж Седоковой намекнул на проблемы в семейной жизни

Муж певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма отреагировал на провокацию своей супруги. Он явно дал понять, что в их семейной жизни не все гладко.

Муж Седоковой намекнул на проблемы в семейной жизни
© Вечерняя Москва

Бывшая звезда «ВИА Гры» опубликовала пост в личном блоге. Певица намекнула на возможный развод и добавила, что многочисленные поклонники не дадут ей остаться в одиночестве. Тимма пришел в комментарии к супруге и написал там короткую фразу.

— Надеюсь, ты не найдешь меня сегодня вечером, — написал баскетболист.

После этого Тимма отправился в стриптиз-клуб. Оттуда он опубликовал несколько снимков, на одном из которых спортсмен запечатлен со стопкой купюр.

Супруги публично поссорились в социальных сетях. Завершилось все тем, что Тимма отписался от аккаунта Седоковой. Непонятно, какой именно разлад произошел в паре, но подписчики напомнили, что сейчас Седокова и Тимма живут раздельно.

В январе Седокова рассказала, что ее больше всего раздражает в муже. По словам исполнительницы, по долгу профессии супруг крайне серьезно относится к тренировкам и заставляет жену поддерживать форму, тогда как сама певица этого терпеть не может.

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