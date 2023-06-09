Рэпер Баста заявил, что отец относился к нему жестоко

Рэпер Василий Вакуленко , известный под псевдонимом Баста, рассказал в шоу "Сессия" о тяжелых отношениях с отцом Михаилом. Баста заявил, что у него остались обиды на отца, который умер в 2020 году.

Ведущий программы Дмитрий Дибров попросил обратиться к родственнику, что певец и сделал. Артист признался, что отец был иногда очень жесток к нему и где-то неправ. Баста отметил, что сейчас понимает поступки своего родителя и то, почему он так вел себя с ним и окружающими.

"Я понимаю, что, несмотря ни на что, ты очень сильно меня любил, как может любить отец сына. И я знаю, что ты мною очень сильно гордился", - обратился к отцу музыкант.

Баста отметил, ему жаль, что в их жизни так все сложилось. По словам певца, все конфликты и обиды на отца не отменяют того, что он его искренне любил и любит до сих пор. Музыкант отметил, что не хотел бы просить совет у отца. Баста отметил, что не смог простить отца после того, как он ушел из семьи и обидел его мать. Михаил Вакуленко скончался в возрасте 61 года 23 октября 2020 года. Причина смерти неизвестна.