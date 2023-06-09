$82.64+0.5589.01+0.97

Рэпер Баста заявил, что отец относился к нему жестоко

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал в шоу "Сессия" о тяжелых отношениях с отцом Михаилом. Баста заявил, что у него остались обиды на отца, который умер в 2020 году.

Рэпер Баста заявил, что отец относился к нему жестоко
© Газета.Ru

Ведущий программы Дмитрий Дибров попросил обратиться к родственнику, что певец и сделал. Артист признался, что отец был иногда очень жесток к нему и где-то неправ. Баста отметил, что сейчас понимает поступки своего родителя и то, почему он так вел себя с ним и окружающими.

"Я понимаю, что, несмотря ни на что, ты очень сильно меня любил, как может любить отец сына. И я знаю, что ты мною очень сильно гордился", - обратился к отцу музыкант.

Баста отметил, ему жаль, что в их жизни так все сложилось. По словам певца, все конфликты и обиды на отца не отменяют того, что он его искренне любил и любит до сих пор. Музыкант отметил, что не хотел бы просить совет у отца. Баста отметил, что не смог простить отца после того, как он ушел из семьи и обидел его мать. Михаил Вакуленко скончался в возрасте 61 года 23 октября 2020 года. Причина смерти неизвестна.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители