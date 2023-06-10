Анастасия Костенко заявила об отсутствии боли в груди через месяц после пластики

Модель Анастасия Костенко в своем Telegram-канале рассказала о результатах планового медосмотра через месяц после операции по увеличению груди.

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«Мне сказали снять корсет. Хожу теперь в классном топе (взяла еще один на смену), вот его нужно носить еще 3-4 месяца (можно вообще снимать, если нужно надеть платье и отправиться на мероприятие)», — написала Костенко.

Она отметила, что многие фанаты интересовались болевыми ощущениями, которые Костенко могла испытать после операции. Однако модель отметила, что практически не испытывала трудностей после пластики. По словам супруги Дмитрия Тарасова, у нее «ничего не болит и не болело».

«Какие-то дискомфортные и разовые акции я описывала выше. Ничего нового, только все больше начинаю чувствовать, как восстанавливаются нервные окончания», — резюмировала Костенко.