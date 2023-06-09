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Дженнифер Лоуренс отреагировала на критику ее сланцев на Каннском кинофестивале

Американская актриса Дженнифер Лоуренс отреагировала на инцидент со сланцами на Каннском кинофестивале, из-за которых ее подвергли критике в соцсетях. На эту тему она высказалась в интервью порталу ET.

Актриса ответила на критику ее сланцев на Каннском кинофестивале
© Lenta.ru

32-летняя телезвезда посетила премьеру фильма «Траектория падения» в красном платье люксового бренда Dior, оформленном длинным шлейфом. При этом фотографы обратили внимание, что для выхода в свет знаменитость надела вьетнамки черного цвета. Таким образом Лоуренс нарушила строгий дресс-код упомянутого мероприятия.

Собеседница издания призналась, что не знала о правилах Каннского фестиваля, а также о шквале критики, который обрушился на нее после упомянутого прохода по ковровой дорожке. По ее словам, выбор сланцев не обусловлен ее желанием выступить с политическим или каким-либо другим высказыванием. На самом деле подготовленная для нее обувь оказалась слишком большой.

«Размер обуви просто совсем мне не подошел. Я смогла подняться в туфлях наверх, сделать несколько фото, но спуститься на каблуках я уже не смогла. По этой причине я переобулась — на этом все», — высказалась Лоуренс в разговоре с журналистами.

В апреле сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклин снял кулинарное видео, и одна деталь на его брюках смутила зрителей. На размещенных кадрах Бекхэм-младший предстал на кухне во время приготовления пищи в повернутой козырьком назад бейсболке, черной футболке свободного кроя и серых спортивных штанах. При этом последние оказались порваны в области гениталий.

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