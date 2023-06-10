Любовь Аксенова снялась в откровенной фотосессии для глянцевого журнала

33-летняя Любовь Аксенова признана самой популярной актрисой в России по версии «Кинопоиска». Сама актриса рада своей известности, но считает, что любовь публики - это плод ее мастерства, опыта и усиленной работы.

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«Поэтому я хочу пожелать каждому, кто ищет, найти это любимое дело и, развиваясь в нем, развивать его, несмотря ни на что», — пожелала актриса поклонникам в разговоре с Sport24.

Популярный глянцевый журнал MAXIM тоже решил отдать дань уважения Аксеновой и опубликовал кадры с актрисой, где она демонстрирует красоту своего тела.