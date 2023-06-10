Наоми Уоттс и звезду "Утреннего шоу" заподозрили в тайной свадьбе

Актрису Наоми Уоттс и звезду «Утреннего шоу» Билли Крудапа заподозрили в тайной свадьбе, сообщает PageSix.

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Влюбленных заметили вместе недалеко от их апартаментов в Нью-Йорке. Уоттс была одета в белое кружевное платье от Oscar de la Renta и несла в руках цветы, напоминающие букет невесты. Крудап был в классическом костюме. Поклонники знаменитостей обратили внимание на то, что на безымянных пальцах актеров появились обручальные кольца.

Это вызывало подозрение о том, что Уоттс и Крудап сыграли тайную свадьбу. Сами звезды пока эту информацию никак не прокомментировали.