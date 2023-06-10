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Многодетная звезда «Дома-2» Алена Ашмарина продемонстрировала фигуру в откровенном белье

Получившая известность благодаря проекту «Дом-2» Алена Ашмарина является мамой четырех детей. При этом девушка успевает заниматься делами и поддерживать себя в отличной форме.

Многодетная звезда «Дома-2» продемонстрировала фигуру в откровенном белье
© Runews24

Накануне Алена продемонстрировала, что беременности никак не отразились на ее фигуре. Она выложила в Сети кадры, где предстала перед поклонниками в откровенном нижнем белье.

Runews24

На фото Ашмарина запечатлена в черном кружевном комплекте, подчеркивающем ее формы. При этом на животе девушки нет и следа от растяжек и других последствий беременности.

«Доброе утро», - подписала девушка фото.

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