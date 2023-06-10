Шакиру засняли в купальнике на отдыхе с Льюисом Хэмилтоном

46-летняя колумбийка, похоже, полностью оправилась после болезненного расставания с отцом ее двоих детей Жераром Пике. Сейчас певица продолжает подогревать слухи о романе с легендой «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. По слухам, они проводят вместе много времени, ужинают, обнимаются, флиртуют — в общем, активно друг к другу присматриваются.

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На днях, к примеру, певица и ее новый ухажер отправились на прогулку вдоль побережья Майами на катере стоимостью $230 000, который принадлежит Хэмилтону. Гонщик встретил Шакиру неподалеку от ее особняка на берегу залива Бискейн в Майами-Бич. Папарацци утверждают, что Хэмилтон был сама галантность и помог певице взобраться на борт катера.

Компанию парочке составил 33-летний американский фехтовальщик, чемпион мира Майлз Чемли-Уотсон — один из самых близких друзей Хэмилтона. Видимо, чтобы было кому управлять катером, пока Хэмилтон занят общением со своей пассией.