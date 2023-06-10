Фанаты Вали Карнавал считают, что у нее новый роман с известным певцом: фото

Пока одни поклонники все еще разбираются, что происходит между Валей Карнавал и Сашей Стоуном, другие подозревают, что у нее новый кавалер — и не кто-нибудь, а завидный жених — JONY. Блогерша и певец вместе тусили на вечеринке FLAVA x VK, и у Super имеются фотодоказательства. Лицо Саши Стоуна представили?