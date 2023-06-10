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Фанаты Вали Карнавал считают, что у нее новый роман с известным певцом: фото

Пока одни поклонники все еще разбираются, что происходит между Валей Карнавал и Сашей Стоуном, другие подозревают, что у нее новый кавалер — и не кто-нибудь, а завидный жених — JONY. Блогерша и певец вместе тусили на вечеринке FLAVA x VK, и у Super имеются фотодоказательства. Лицо Саши Стоуна представили?

Фанаты Вали Карнавал считают, что у нее новый роман с известным певцом: фото
© Super.ru

Надо признать, что большинство не в восторге от мысли, что звезда Интернета променяла жениха, с которым еще недавно грозилась отправиться летом в загс, именно на JONY. Почему? «Они совершенно разные!», «Стоун лучше», «Он моой!», «Валя не его типаж», «Джони, не смей!», «Сашка лучше!» — пишут, например, в нашем Telegram-канале.

Ранее Валя Карнавал опубликовала провокационное видео из автомобиля, а Саша Стоун показал, что сделал с татуировкой, посвященной Вале.

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