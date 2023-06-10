Актриса Агата Муцениеце высмеяла служебный роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Об этом сообщает "СтарХит".

На днях звезда опубликовала на своем YouTube-канале видео, в котором показала закулисье съемок сериала "Я – медведь". В этом проекте партнером по съемкам для Муцениеце вновь стал Никита Кологривый, с которым она уже снималась в сериале "В клетке".

Актеры рассказали о том, что в новом проекте сыграют супругов. Кологривый пошутил, что их с Агатой и в реальной жизни связывает не только профессия, но актриса расставила все точки над i:

"Никита, конечно, веселый пацан. Сумасшедший абсолютно. Но в этом есть свой шарм. Попался Никита в мои лапки. Да, шутка-шутка. Расслабьтесь, не все из сериала «В клетке» выбирают себе партнеров. Хотя…", – заявила Муцениеце, намекнув на своего бывшего мужа Павла Прилучного.

Именно на съемках сериала "В клетке" Прилучный завел роман со своей нынешней женой Зепюр Брутян.