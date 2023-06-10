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Стало известно, сколько стоило свадебное платье певицы Татьяны Булановой

Знатоки моды и поклонники раскритиковали платье, в котором музыкальная исполнительница Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Стилист Аника Керимова, которая разработала свадебные образы для многих знаменитостей, рассказала prozvezd.info, сколько, скорее всего, стоил наряд.

Стало известно, сколько стоило свадебное платье Булановой
© РИА Новости

По словам специалиста, платье наподобие того, что надела на свадьбу Татьяна, можно приобрести за 150-300 тысяч рублей. С точки зрения возрастных особенностей, отмечает Керимова, наряд выбран грамотно: есть небольшой рукав, а рюши и кружева не выходят из моды.

Татьяна Буланова вышла замуж 2 июня. Валерий Руднев, который младше певицы почти на 20 лет, стал ее третьим мужем.

Татьяна Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена

Ранее "Рамблер" писал о подарке жениха Татьяны Булановой.

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