Молодая жена Цекало прогулялась по Лос-Анджелесу в "голом" топе

Молодая жена продюсера Александра Цекало прогулялась по Лос-Анджелесу в "голом" топе
Молодая супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин прогулялась по Лос-Анджелесу в «голом» топе, сообщает «СтарХит».
Женщина поделилась своими новыми снимками в личных соцсетях. На опубликованных кадрах Эрвин запечатлена во время прогулки по Лос-Анджелесу, где она проживает вместе с мужем.
Эрвин примерила обтягивающую юбку-макси и «голый» верх — укороченный топ, обнаживший ее грудь. Пикантности образу придал тот факт, что супруга Цекало не надела под него бюстгальтер.
«Нормализирую возможность говорить, не вкладывая в это никакой смысл», — подписала снимок она.
Дарина Эрвин любит удивлять подписчиков провокационными нарядами. Ранее жена Александра Цекало опубликовала фото в откровенном топе.
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