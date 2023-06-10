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Модель plus-size Эшли Грэм снялась в купальнике на яхте

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Модель plus-size Эшли Грэм снялась в купальнике на яхте
© Газета.Ru

35-летняя Эшли Грэм выложила в социальных сетях кадр, сделанный во время прогулки на яхте. Манекенщица позировала в черно-белом монокини на тонких бретелях, подчеркнувшем ее пышные формы.

«Не сфотографировался — значит, не было», — подписала она.

Фолловеры Грэм восхитились ее фигурой в комментариях.

«Выглядишь сногсшибательно, как всегда», «Ты великолепна», «Такая сексуальная», — писали интернет-пользователи под публикацией.

У Эшли Грэм есть трое детей: трехлетний Айзек и близнецы Малакай и Роман, которым в следующем месяце исполнится по два года. С их отцом, кинооператором Джастином Эрвином, она состоит в браке с 2010 года.

В марте 2023 года Грэм рассказала, что Эрвин сделал вазэктомию. «Мы находимся в режиме полной вазэктомии. Теперь он стреляет холостыми. Мне, слава Богу, больше не нужно принимать противозачаточные таблетки», — поделилась она.

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