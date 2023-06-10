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"У меня есть специальные рабы": певица Анна Семенович высказалась о стилистах

Певица и телеведущая Анна Семенович назвала своих парикмахеров и визажистов рабами. Видео, на котором несколько специалистов готовят ее к выступлению, появилось в личном блоге артистки в социальных сетях.

Семенович показала подписчикам подготовку к выступлению. В ответ на вопрос одного из них, не устает ли она, артистка сравнила стилистов с прислугой:

"Знаете, я не устала. У меня есть специальные рабы обученные. Одна чешет волосы, другая делает лицо".

Спустя какое-то время Анна Семенович прокомментировала свою реплику. Она посоветовала людям, которые посчитали ее слова оскорбительными, поработать над проблемами с чувством юмора.

Анна Семенович нашла способ справиться с "самоедством"

Ранее Анна Семенович рассказала о своих предпочтениях в постели.

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