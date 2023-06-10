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57-летняя Синди Кроуфорд продефилировала по пустыне в коротких шортах

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в коротких шортах. Соответствующими кадрами она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Синди Кроуфорд продефилировала по пустыне в коротких шортах
© Газета.Ru

57-летняя Синди Кроуфорд выложила в социальных сетях несколько фотографий и видео, сделанных в Национальном парке Джошуа-Три. Супермодель 90-х продефилировала по пустыне в коротких джинсовых шортах, ковбойской шляпе и сапогах. Наряд подчеркнул ее фигуру, в том числе длинные и стройные ноги.

Фанаты Кроуфорд восхитились ею в комментариях.

«Настоящая модель на все времена», «Вневременная красота, не иначе», «Как всегда, великолепна», «Не могу сказать наверняка, свежие ли это фото или 25-летней давности. Вы не стареете!», «Легенда», — писали интернет-пользователи под публикацией.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Синди Кроуфорд отметила 25-ю годовщину брака с мужем Рэнди Гербером.

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