Синди Кроуфорд продефилировала по пустыне в коротких шортах

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в коротких шортах. Соответствующими кадрами она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

57-летняя Синди Кроуфорд выложила в социальных сетях несколько фотографий и видео, сделанных в Национальном парке Джошуа-Три. Супермодель 90-х продефилировала по пустыне в коротких джинсовых шортах, ковбойской шляпе и сапогах. Наряд подчеркнул ее фигуру, в том числе длинные и стройные ноги.