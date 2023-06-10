После кончины Юдашкина его дочь призналась, что ей не хватает отца

«Дорогой папа, сегодня 40 дней, как тебя нет с нами, хотя я до сих пор не верю. Хочу поднять трубку, позвонить тебе, услышать твой голос, рассказать, как у нас дела. Я тебе обещала, что бренд, который ты растил 35 лет, будет в надежных руках. Сделаю все, чтобы тебе не было стыдно и ты гордился мной! Очень тебя люблю, скучаю и думаю о тебе каждый день», - обратилась к Юдашкину дочь.