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После кончины Валентина Юдашкина дочь модельера призналась, что ей не хватает отца

С момента кончины модельера Валентина Юдашкина прошло уже 40 дней. Накануне дочь дизайнера Галина рассказала о своих сокровенных желаниях.

После кончины Юдашкина его дочь призналась, что ей не хватает отца
© runews24.ru

По словам девушки, ей очень не хватает отца и ей хотелось бы поговорить с ним. Об этом девушка рассказала на странице в социальной сети.

«Дорогой папа, сегодня 40 дней, как тебя нет с нами, хотя я до сих пор не верю. Хочу поднять трубку, позвонить тебе, услышать твой голос, рассказать, как у нас дела. Я тебе обещала, что бренд, который ты растил 35 лет, будет в надежных руках. Сделаю все, чтобы тебе не было стыдно и ты гордился мной! Очень тебя люблю, скучаю и думаю о тебе каждый день», - обратилась к Юдашкину дочь.

Напомним, Валентин Юдашкин скончался от онкозаболевания 2 мая этого года. Дизайнер боролся с болезнью на протяжении семи лет.

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