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Хайди Клум поделилась редкой семейной фотографией

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала редкое фото с мамой и дочерью Лени. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Хайди Клум поделилась редкой семейной фотографией
© Газета.Ru

Супермодель Хайди Клум поделилась редкой семейной фотографией. На фото все девушки позировали с распущенными волосами и минимальным макияжем.

Хайди Клум регулярно публикует фотографии в откровенных образах. В конце апреля она выложила снимки со съемок нового выпуска шоу. Перед камерой она позировала в зеленом мини-платье с глубоким декольте и разрезами.

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с августа 2019 года. Этот брак стал для гитариста Tokio Hotel первым, а для супермодели, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино. В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь Клум от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2012-м супруги развелись.

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