48-летняя Ева Лонгория пришла на кинопремьеру в кружевном платье

Актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», пришла на премьеру фильма «Обжигающе горячий» в Голливуде. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мероприятие прошло в минувшую пятницу, 9 июня.

48-летняя Ева Лонгория выбрала для выхода в свет полупрозрачное кружевное платье по фигуре, которое подчеркнуло ее талию и формы.

У звезды «Отчаянных домохозяек» есть четырехлетний сын Сантьяго от мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке «Televisa». Супруги женаты с 2016 года.