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«Какой позор»: пользователи раскритиковали откровенный наряд Николы Пельтц на ужине с Бруклином Бэкхемом

В минувшую пятницу Никола Пельтц ослепила весь Лос-Анджелес своим откровенным нарядом. Ну ладно, может, и не весь, но посетители лос-анджелесского ресторана средиземной кухни Avra наверняка еще долго подбирали челюсти после её визита. Невестка Виктории и Дэвида Бэкхемов посетила заведение в прозрачном комбинезоне, который, как говорят в таких случаях, не оставлял простора воображению. Николу сопровождал супруг, который оделся, как видно на фото, более традиционно.

«Какой позор»: пользователи раскритиковали наряд Николы Пельтц
© Super.ru

Читатели британского издания Daily Mail не оценили смелость Николы и бросились на все лады перемывать ей кости.

«Такие вещи продаются за пару фунтов на Alibaba»

— пишет первый пользователь.

«С телом все в порядке, но какой позор. Она совсем бестолковая, как и ее муж» — высказывается второй.

«Это всё, на что она способна, при ее деньгах? Я ни в коем случае не ханжа, но такой наряд все-таки лучше оставить для спальни» — подмечает третий.

«Странно, что он выпустил ее в таком виде, не смотря на то, что это может увидеть его мать» — комментирует четвертый.

«Она выглядит вульгарно. Ресторан не должен их пускать, иначе потеряет достойных клиентов!» — возмущается пятый.

Как бы там ни было, отметим, что нам нравится свободолюбие Николы. И, похоже, ее знаменитая свекровь с нами согласна.

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