«Какой позор»: пользователи раскритиковали наряд Николы Пельтц

В минувшую пятницу Никола Пельтц ослепила весь Лос-Анджелес своим откровенным нарядом. Ну ладно, может, и не весь, но посетители лос-анджелесского ресторана средиземной кухни Avra наверняка еще долго подбирали челюсти после её визита. Невестка Виктории и Дэвида Бэкхемов посетила заведение в прозрачном комбинезоне, который, как говорят в таких случаях, не оставлял простора воображению. Николу сопровождал супруг, который оделся, как видно на фото, более традиционно.