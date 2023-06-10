44-летняя Летучая опубликовала фото в купальнике на Мальдивах

Телеведущая Елена Летучая, наиболее известная по шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», опубликовала фотографию в бикини. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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44-летняя Елена Летучая выложила в социальных сетях фотографию, сделанную во время отдыха на Мальдивах. На снимке она позировала на пляже в раздельном купальнике, состоящем из коричневого лифа с треугольными чашками и леопардовых плавок на завязках.

«Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться», — подписала она.

Поклонники телеведущей восхитились ее фигурой на кадрах с отпуска.

«Красавица», «Хороша», «Великолепная», «Очень сексуальная женщина», «Как же приятно на вас смотреть», — писали интернет-пользователи под публикацией.