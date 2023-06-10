Актриса Агата Муцениеце призналась, что хочет пожелать смерти соседям из-за шума
Актриса Агата Муцениеце пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на соседей, которые разбудили ее в субботу шумом от дрели.
«Вы знаете, я сейчас лежу и думаю, а можно ли желать смерти соседям? Ну просто хочется взять и пожелать. У меня сегодня суббота, а они с 10 утра сверлят. Что вы сверлите? У меня ощущение, что они картину высверливают. У меня был единственный шанс сегодня хотя бы попробовать поспать с утра», — возмутилась Муцениеце.
Бывшая супруга Павла Прилучного призналась, что у нее «накипело». Она опубликовала видео, на котором предстала с уставшим видом и закрыла лицо руками. Муцениеце рассказала поклонникам, что испытывает сильное чувство гнева и сильной обиды на соседей. Артиста в шутку предположила, что ей «пора на ретрит».
«Почему все время кто-то сверлит? В жизни все время кто-то сверлит... Либо строители, либо люди тебя сверлят. В жизни постоянно есть какое-то сверло», — задумалась артистка.
Недавно Муцениеце раскрыла свой вес. Она призналась, что ей удалось добиться результата и увидеть долгожданные цифры.