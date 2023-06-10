Муцениеце призналась, что хочет пожелать смерти соседям из-за шума

«Вы знаете, я сейчас лежу и думаю, а можно ли желать смерти соседям? Ну просто хочется взять и пожелать. У меня сегодня суббота, а они с 10 утра сверлят. Что вы сверлите? У меня ощущение, что они картину высверливают. У меня был единственный шанс сегодня хотя бы попробовать поспать с утра», — возмутилась Муцениеце.