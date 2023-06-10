$82.64+0.5589.01+0.97

«40 дней без тебя»: Дочь Валентина Юдашкина почтила его память

40 дней назад не стало знаменитого российского кутюрье. Мир моды и шоу-бизнеса оплакивал большую потерю.

«40 дней без тебя»: Дочь Валентина Юдашкина почтила его память
© Veasy

Но оказалось, что свое детище — бренд Юдашкина, который он растил 35 лет перешел в надежные руки его единственной дочери. Галине от отца передались чувство стиля и навыки управления.

Продолжительное время она с семьей – мужем и тремя детьми проживает за границей и является арт-директором дома моды отца.

Напомним, что на протяжении нескольких лет Валентин Абрамович боролся с недугом, но 2 мая его жизнь оборвалась, не дожив до 60 лет. В день памяти Галина Юдашкина почтила отца постом, разместив совместное фото с родителем и посвятив ему трогательные слова.

Наследница модельера, обращаясь к покойному папе отметила, как сильно его не хватает и мечтает как раньше с ним поговорить:

«Дорогой папа, хочу услышать тебя и рассказать, как обстоят у нас дела».

Кроме этого Галина, обращаясь к папе, написала, что не подведет его в и сделает все, чтобы он гордился ею.

Veasy

Отметим, что ранее на первых этапах лечения, когда Юдашкину было тяжело справляться с управлением бренда, все руководящие обязанности он возложил на дочь. Галина удачно тогда справилась с закупкой тканей и согласованием эскизов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители