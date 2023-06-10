«40 дней без тебя»: Дочь Валентина Юдашкина почтила его память

40 дней назад не стало знаменитого российского кутюрье. Мир моды и шоу-бизнеса оплакивал большую потерю.

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Но оказалось, что свое детище — бренд Юдашкина, который он растил 35 лет перешел в надежные руки его единственной дочери. Галине от отца передались чувство стиля и навыки управления.

Продолжительное время она с семьей – мужем и тремя детьми проживает за границей и является арт-директором дома моды отца.

Напомним, что на протяжении нескольких лет Валентин Абрамович боролся с недугом, но 2 мая его жизнь оборвалась, не дожив до 60 лет. В день памяти Галина Юдашкина почтила отца постом, разместив совместное фото с родителем и посвятив ему трогательные слова.

Наследница модельера, обращаясь к покойному папе отметила, как сильно его не хватает и мечтает как раньше с ним поговорить:

«Дорогой папа, хочу услышать тебя и рассказать, как обстоят у нас дела».

Кроме этого Галина, обращаясь к папе, написала, что не подведет его в и сделает все, чтобы он гордился ею.

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